Gf Vip 7, un discusso ex Vippone fa il tifo per Alberto De Pisis: "Mi piacerebbe che vincesse l'educazione anziché lo scambio di carne da macelleria!" (Di lunedì 20 marzo 2023) Tra i concorrenti più discussi del Gf Vip 4 c'è sicuramente Antonio Zequila. L'ex Vippone, intervistato da Radio Cusano Campus, ha parlato dell'edizione attuale del reality condotto da Alfonso Signorini e della sua storica lite con Adriano Pappalardo. A proposito di quell'episodio iconico, Zequila ha raccontato di non aver apprezzato il trattamento ricevuto in Rai: Quando ci fu lo scontro in diretta a Domenica In con Adriano Pappalardo lui ci rimase male per come andarono poi dopo le cose: a seguito di questo scontro nel quale difendevo la persona più importante della mia vita ovvero mia madre, fu poi epurato completamente dalla Rai e mi bruciai questa importante occasione di crescita artistica poiché era un periodo d'oro per la mia carriera, all'epoca potevo scegliere io cosa fare anziché stare in casa ad aspettare che qualche lavoro piovesse dal ...

