Gf Vip 7, torna il sereno tra Luca Onestini e Nikita Pelizon: prima la abbraccia, poi 'ruba' una bottiglia di vino per lei (Video) (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di festeggiamenti nella Casa del Grande Fratello Vip. In occasione del compleanno di Nikita Pelizon i Vipponi hanno organizzato un bellissimo party in giardino, fra palloncini, unicorni e anche u bel barbecue! L'idea della festa è stata di Antonella Fiordelisi, pronta a coccolare la sua amica. In un clima di serenità e tranquillità, la Pelizon ha fatto anche una sorta di bilancio di questa sua esperienza all'interno del reality show, ripercorrendo tutte le tappe più importanti, fra cui l'ingresso di Matteo Diamante, il suo ex fidanzato. La modella triestina ha parlato anche di Luca Onestini. Con l'ex tronista di Uomini e Donne era nata una bella amicizia nel corso delle prime settimane di permanenza del Vippone. Un'amicizia che si è interrotta quando Nikita ha ammesso di ...

