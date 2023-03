GF Vip 7 | puntata 20 marzo 2023 | il caso Daniele Dal Moro e la terza finalista

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 20 marzo 2023) Ladi stasera su Canale 5 vedrà nuovamente in prima serata le dinamiche del Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, con la partecipazione delle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli e dell’influencer Giulia Salemi, pronta a raccogliere le opinioni dei fan sul web. L’esito del televoto di questa sera sarà particolarmente importante, ma ci sarà anche tempo per discussioni e confronti tra i concorrenti. In primis verrà affrontato ilDal, squalificato in settimana. Il gieffino non sarà presente in studio, e a parlare saranno i sui ex colleghi della Casa, che hanno protestato per la squalifica. GF Vip 7, l’elezione dellaIl televoto decreterà il terzodi questa edizione del Grande Fratello Vip, dopo ...