“GF Vip 7”, nuova indiscrezione sui Donnalisi: cosa sta succedendo (Di lunedì 20 marzo 2023) News tv. . I riflettori continuano a restare accesi sul reality show di Alfonso Signorini che si accinge verso la serata finale, quella che decreterà la vittoria ufficiale di un solo concorrente. Nel corso dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, sono nati molti amori, ma quello più discusso è stato senza alcun dubbio quello scoccato tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. I fan hanno coniato per loro il termine “Donnalisi”. Ora che Edoardo è fuori e a breve tornerà alla vita reale anche Antonella, in molti si sono posto una domanda: “Ma quanto durerà tra di loro?” Ecco chi ha risposto a questo quesito.



Leggi anche: “GF Vip 7”, Luca Onestini rivela tutto: cosa ha detto sulla squalifica di Daniele Leggi anche: “GF Vip 7”, la notizia lascia tutti senza parole: pubblico incredulo Leggi anche: “GF Vip 7”, Daniele sputa il rospo ... Leggi su tvzap (Di lunedì 20 marzo 2023) News tv. . I riflettori continuano a restare accesi sul reality show di Alfonso Signorini che si accinge verso la serata finale, quella che decreterà la vittoria ufficiale di un solo concorrente. Nel corso dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, sono nati molti amori, ma quello più discusso è stato senza alcun dubbio quello scoccato tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. I fan hanno coniato per loro il termine “”. Ora che Edoardo è fuori e a breve tornerà alla vita reale anche Antonella, in molti si sono posto una domanda: “Ma quanto durerà tra di loro?” Ecco chi ha risposto a questo quesito.Leggi anche: “GF Vip 7”, Luca Onestini rivela tutto:ha detto sulla squalifica di Daniele Leggi anche: “GF Vip 7”, la notizia lascia tutti senza parole: pubblico incredulo Leggi anche: “GF Vip 7”, Daniele sputa il rospo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pall_Gonfiato : #GFVIP, nuova lite tra #MicolInvorvaia e #AntonellaFiordelisi - acaronesteam : @CriticaScient 'Nuova normalità' Per un certo periodo ha martellato cotantemente, non solo dai nostri media, ma gua… - Luca_Top_VIP : RT @XXX_DENN: @giovannjmessina want to join on my new ONLYFANS AGENCY, so i decided to tested him?? ?? ???????? ?????????? ???? ???????????????? ?? ?? https://t.… - infoitcultura : Antonino, nuova fiamma dopo il GF Vip? Come ha reagito Ginevra - FioritaTecce : @SergioRedBlue @GiuseppinaPusce Sono del parere che chi ha fatto già il GF o altri reality non deve essere ripreso… -