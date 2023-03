GF Vip 7 | Nikita o Oriana? Antonella perde terreno | i sondaggi sul preferito

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 20 marzo 2023) Mancano due settimane alla finale del GF Vip, ma c’è ancora spazio per parlare deldel reality. Come è cambiata la percezione del pubblico da casa rispetto ai Vipponi ancora in gara? Non ci resta che scoprire subito cosa dicono ionline.Grande Fratello Vip 7: ecco chi èed... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.