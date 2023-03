Gf Vip 7 | Micol Incorvaia ad Antonella Fiordelisi | “Non sentirti sempre la protagonista” Lei replica | “Per tua sfortuna lo sono!”

(Di lunedì 20 marzo 2023) Ennesimo scontro nella Casa del Gf Vip 7 tra. Questa volta il tutto è nato da una supposizione dell’influencer che si è sentita tirata in causa in una discussione già avviata tra Giaele De Donà, Milena Miconi e proprio. In un qualunque pomeriggio all’interno del reality più spiata d’Italia, le ragazze del cortiletto stavano parlando delle svariate liti che si creano spesso all’interno della Casa. Ad iniziare è stata Milena che ha affermato: Questa cosa qua io l’ho notata: in questo ha ragionerispetto al fatto che mi ci sono trovata anche io. Cioè quando tu stai facendo una discussione e stai cercando di capire e ti metti lì a parlare, ci sono altri che si inseriscono… è una roba che a me mi manda fuori di testa. A farle da eco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gobbetti741 : RT @Viveresullalun1: Raga ma noi ridiamo e scherziamo, ma vi rende conto una finale con Micol e Giaele raga è follia. #gfvip #donnalisi #ni… - Nubivago76 : RT @Viveresullalun1: Raga ma noi ridiamo e scherziamo, ma vi rende conto una finale con Micol e Giaele raga è follia. #gfvip #donnalisi #ni… - IsaeChia : #GfVip 7, Micol Incorvaia ad Antonella Fiordelisi: “Non sentirti sempre la protagonista”. Lei replica: “Per tua sfo… - Sly05050111 : RT @Viveresullalun1: Raga ma noi ridiamo e scherziamo, ma vi rende conto una finale con Micol e Giaele raga è follia. #gfvip #donnalisi #ni… - Viveresullalun1 : Raga ma noi ridiamo e scherziamo, ma vi rende conto una finale con Micol e Giaele raga è follia. #gfvip #donnalisi… -

Gf, le anticipazioni del 20 marzo La finale è gia certa per Oriana Marzoli eIncorvaia, ma stasera l'esito del televoto decreterà anche il nome del terzo concorrente finalista di questa ...Terzultima puntata del Grande Fratello7, stasera si parlerà a lungo dei motivi che hanno ... come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity , si aggiungerà a Oriana Marzoli e...grande fratello, daniele dal moro squalificato approfondimento Grande FratelloIncorvaia è la seconda finalista Attesa per il nuovo appuntamento con il reality - show . Alfonso ...

Antonella Fiordelisi discute con Micol: Per tua sfortuna sono io la protagonista del GF VIP Fanpage.it

Giovedì scorso il pubblico a casa ha decretato la seconda finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip: Micol Incorvaia. E da quel momento Antonella ha cambiato completamente atteggiamento nei ...Il cerchio si sta per chiudere al Gf Vip. Manca veramente pochissimo alla finalissima, prevista per il 3 aprile, e tra i concorrenti i nervi saltano. Stasera in tv, lunedì 20 marzo 2023, ...