Gf Vip 7, George Ciupilan parla per la prima volta del rapporto con suo papà: “Spero un giorno di avere le forze di…” (Di lunedì 20 marzo 2023) George Ciupilan è stato sicuramente uno dei personaggi più apprezzati a livello umano di questo Gf Vip 7. Il Vippone si è sin da subito distinto infatti per il suo carattere: dolce, umile, sensibile ma mai inappropriato. Da una parte infatti molto apprezzato dal pubblico proprio per queste sue qualità, dall’altro sbeffeggiato un po’ per non aver creato dinamiche televisive, proprie appunto dei reality show. Ma ciò che accomuna tutti è il pensiero comune è che George ha sempre racchiuso dentro di sé un passato fatto di insidie, gioie e dolori. La sua infanzia infatti è stata segnata da un padre alcolizzato, anaffettivo, un padre che lo picchiava e dalla quale lo stesso figlio è dovuto scappare di nascosto. E fu proprio durante la diciottesima puntata che il Vippone ha ricevuto un video messaggio da parte del padre. Ma come è finita poi ... Leggi su isaechia (Di lunedì 20 marzo 2023)è stato sicuramente uno dei personaggi più apprezzati a livello umano di questo Gf Vip 7. Il Vippone si è sin da subito distinto infatti per il suo carattere: dolce, umile, sensibile ma mai inappropriato. Da una parte infatti molto apprezzato dal pubblico proprio per queste sue qualità, dall’altro sbeffeggiato un po’ per non aver creato dinamiche televisive, proprie appunto dei reality show. Ma ciò che accomuna tutti è il pensiero comune è cheha sempre racchiuso dentro di sé un passato fatto di insidie, gioie e dolori. La sua infanzia infatti è stata segnata da un padre alcolizzato, anaffettivo, un padre che lo picchiava e dalla quale lo stesso figlio è dovuto scappare di nascosto. E fu proprio durante la diciottesima puntata che il Vippone ha ricevuto un video messaggio da parte del padre. Ma come è finita poi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #GfVip 7, George Ciupilan parla per la prima volta del rapporto con suo papà: “Spero un giorno di avere le forze di… - ADelleNotizie : GF VIP George Ciupilan svela chi è il più falso #oriele #micol #drojette #amici22 #nikita #daniele #verissimo… - virgivirgivivi : GF VIP George Ciupilan svela chi è il più falso - gbmarchetto : RT @VinoNews24: Vini & Vip, tenuta in vendita in #Provenza a due passi da Brad Pitt. Un castello con parco da destinare a vigneto del valor… - Amy994L : #gfvip però posso dire che non è giusto che siano stati puniti anche i vip usciti, mi dispiace non vedere tipo George o Sarah anche Gine mah -