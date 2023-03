Gf Vip 7, Davide Donadei derubato a Milano: “Aggredito da 4 ragazzi, non voglio fare la vittima ma…” (Di lunedì 20 marzo 2023) Davide Donadei è da poco uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip 7. Una volta spenti i riflettori di Canale 5 però lo stesso è tornato a fare i conti con la vita reale. Qui ha saputo di tutte le vicende amorose e soprattutto di tutti i presunti tradimenti ai danni della sua ex fidanzata Chiara Rabbi, venuti a galla quando era recluso nella Casa di Cinecittà. Davide però, per mezzo social, ha voluto smentire una volta e per tutte queste insinuazioni, spiegando come sono andate realmente le cose. E ha rivelato tra l’altro anche di aver avuto modo di confrontarsi proprio con la sua ex fidanzata Chiara e aver dato lei tutte le prove del caso. In questi giorni, l’ex tronista di Uomini e Donne, sta trascorrendo la sua quotidianità a Milano e proprio una serata di queste ha subìto uno spiacevole furto. A ... Leggi su isaechia (Di lunedì 20 marzo 2023)è da poco uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip 7. Una volta spenti i riflettori di Canale 5 però lo stesso è tornato ai conti con la vita reale. Qui ha saputo di tutte le vicende amorose e soprattutto di tutti i presunti tradimenti ai danni della sua ex fidanzata Chiara Rabbi, venuti a galla quando era recluso nella Casa di Cinecittà.però, per mezzo social, ha voluto smentire una volta e per tutte queste insinuazioni, spiegando come sono andate realmente le cose. E ha rivelato tra l’altro anche di aver avuto modo di confrontarsi proprio con la sua ex fidanzata Chiara e aver dato lei tutte le prove del caso. In questi giorni, l’ex tronista di Uomini e Donne, sta trascorrendo la sua quotidianità ae proprio una serata di queste ha subìto uno spiacevole furto. A ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #GfVip 7, Davide Donadei derubato a Milano: “Aggredito da 4 ragazzi, non voglio fare la vittima ma…” L’ex Vippone… - SuperGuidaTV : Abbiamo intervistato Davide Donadei, ex concorrente del #GFvip. Abbiamo parlato della sua esperienza in casa, del p… - Vip___era : RT @lavitapensataa: Antonella: vuoi sapere l’unica cosa grave che ho detto io? che Micol non vedeva l’ora di baciarsi Davide evidentemente… - infoitcultura : Uomini e Donne, Chiara Rabbi ha visto Davide Donadei dopo il Gf Vip? - infoitcultura : Davide Donadei e Chiara Rabbi: dopo il Gf vip è ritorno di fiamma? -