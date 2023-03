GF Vip 7, Daniele Dal Moro rifiuta la richiesta degli autori: “Io come un latitante” (Di lunedì 20 marzo 2023) Continua a far discutere la squalifica di Daniele Dal Moro nella settima edizione del Grande Fratello Vip. Tornato alla vita di tutti i giorni, l’ormai ex gieffino ha fatto sentire tutto il suo malumore in merito al provvedimento secondo lui ingiusto. Nelle ultime ore ha promesso di rivelare dei dettagli sul reality, ma nel frattempo ha incominciato a scontrarsi direttamente con gli autori rifiutando una loro richiesta. Non a caso, Daniele non sarà in studio e non manderà alcun video messaggio. Grande Fratello Vip 7: la rabbia di Daniele Non ci sono dubbi che Daniele Dal Moro non abbia preso affatto bene la squalifica. Secondo lui sarebbe stata un’espulsione forzata e scorretta, motivo per cui Instagram è diventato il suo rifiugio per ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 20 marzo 2023) Continua a far discutere la squalifica diDalnella settima edizione del Grande Fratello Vip. Tornato alla vita di tutti i giorni, l’ormai ex gieffino ha fatto sentire tutto il suo malumore in merito al provvedimento secondo lui ingiusto. Nelle ultime ore ha promesso di rivelare dei dettagli sul reality, ma nel frattempo ha incominciato a scontrarsi direttamente con glindo una loro. Non a caso,non sarà in studio e non manderà alcun video messaggio. Grande Fratello Vip 7: la rabbia diNon ci sono dubbi cheDalnon abbia preso affatto bene la squalifica. Secondo lui sarebbe stata un’espulsione forzata e scorretta, motivo per cui Instagram è diventato il suo rifiugio per ...

