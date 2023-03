“GF Vip 7” | Daniele Dal Moro contro Luca Onestini | risponde il fratello Gianmarco

(Di lunedì 20 marzo 2023) News Tv. È straDal, appena squalificato dal GF Vip e, chedifendendo suo. L’ex concorrente mantiene alta l’attenzione su di lui dopo l’abbandono del reality. L’ex vippone si fa sentire sui social e nelle scorse ore ha preso in girocon una foto riferita proprio a lui. Non ci ha pensato un attimo are, che non permette a nessuno di minacciare in alcun modo la dignità di suo. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “GF Vip 7”, Nikita al settimo cielo: lei edi nuovo vicini Leggi anche: “GF Vip 7”, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Daniele Dal Moro è stato squalificato da “Grande Fratello Vip”. Dopo i numerosi richiami e avvertimenti delle ultim… - Robyebasta18 : RT @fra292929: Comunque soleil lo aveva detto al vip party che sarebbe andata d’accordo con Daniele #oriele - fra292929 : Comunque soleil lo aveva detto al vip party che sarebbe andata d’accordo con Daniele #oriele - ADelleNotizie : Anticipazioni GF VIP 7: la strategia di Luca Onestini #gfvip #nikiters #incorvassi #donnalisi #tavassi #onestini… - infoitcultura : Daniele Dal Moro contro il 'GF Vip': 'Trattato come un latitante' -

La nuova linea dura indetta da Pier Silvio Berlusconi al Gfsta iniziando a dare i suoi frutti. Certo, non mancano le vittime: Edoardo Donnamaria eDal Moro , su tutti, squalificati dal ...Il noto imprenditore replica a Gianmarco Onestini: 'Se mandi iban faccio un bonifico' Anche se non si trova più nella casa del GF7 , l'ex concorrenteDal Moro continua a far parlare di ...Fuori dalla casa del GFha pubblicato un tweet per fare gli auguri di compleanno a Nikita e il gesto non è passato inosservato dagli utenti che stanno seguendo con passione la ...

"Grande Fratello Vip", Daniele Dal Moro squalificato TGCOM

GfVip, Oriana Marzoli: «Sono vestita da coatta con la maglia di Daniele» Daniele Dal Moro attacca il Gf Vip: «Trattato come un latitante, racconterò la verità» Fuori dalla casa del GfVip, Daniele ha ...Il cerchio si sta per chiudere al Gf Vip. Manca veramente pochissimo alla finalissima, prevista per il 3 aprile, e tra i concorrenti i nervi saltano. Stasera in tv, lunedì 20 marzo 2023, ...