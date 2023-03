GF della d’Urso meglio di quello di Signorini? Parla il presidente del Codacons

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 20 marzo 2023) Il Grande Fratello Vip 7 continua are, soprattutto dopo la nuova linea di regolamentazioni avviata in queste ultime settimane. E are questa volta è stato Carlo Rienzi, ildel. Rienzi ha rilasciato un’intervista a Nuovo Tv dove ha commentato il reality di Alfonso, facendo anche un paragone con le edizioni presentate da Barbara. Vediamo che cosa ha detto. Ildelcommenta il GF Vip 7: “L’Agicom dovrebbe intervenire” Carlo Rienzi ha spiegato cheche lo ha infastidito di più di questa settima edizione del Grande Fratello Vip, non sono state le parolacce o gli episodi di bullismo. E allora che cosa? Il nulla assoluto su cui si basa il reality. Il ...