Germania: si ferma Musiala, ma Flick non chiamerà nessuno a sostituirlo

Jamal Musiala si ferma per infortunio e non parteciperà alle partite della Germania contro il Perù e il Belgio La Germania dovrà fare a meno di Jamal Musiala. Il giovane talento del Bayern Monaco si è fermato per infortunio e non sarà a disposizione per i prossimi impegni dei tedeschi con Perù e Belgio. Il CT Hansi Flick ha deciso però di non chiamare nessuno a sostituire il centrocampista classe 2003. L'articolo proviene da Calcio News 24.

