Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, in lacrime per il figlio morto: ”Il peggior momento della mia vita” (Di lunedì 20 marzo 2023) Georgia Rodriguez ha pianto parlando della morte del figlio Angel, avuto con il compagno Cristiano Ronaldo (38 anni), uno degli sportivi più famosi di tutti i tempi. Il piccolo è nato lo scorso anno, ad aprile, insieme alla sorella gemella Bella Esmeralda, ma purtroppo è deceduto poco dopo il parto. Questo ha creato un dolore immenso nel cuore della modella 29enne e ovviamente anche in quello del calciatore portoghese. Nel trailer della nuova stagione della sua docu-serie Netflix ‘Soy Georgina’, l’argentina parlando di quanto accaduto nell’aprile dello scorso anno ha spiegato: “Quest’anno ho vissuto il migliore e il peggior momento della mia vita in un ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 marzo 2023) Georgiaha pianto parlandomorte delAngel, avuto con il compagno(38 anni), uno degli sportivi più famosi di tutti i tempi. Il piccolo è nato lo scorso anno, ad aprile, insieme alla sorella gemella Bella Esmeralda, ma purtroppo è deceduto poco dopo il parto. Questo ha creato un dolore immenso nel cuoremo29enne e ovviamente anche in quello del calciatore portoghese. Nel trailernuova stagionesua docu-serie Netflix ‘Soy’, l’argentina parlando di quanto accaduto nell’aprile dello scorso anno ha spiegato: “Quest’anno ho vissuto il migliore e ilmiain un ...

