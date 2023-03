Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Gentiloni, si guarda a Ponte e flat tax ma priorità è Pnrr: 'La transizione c'è e non si può essere l'ultimo vagone' - News24_it : Gentiloni, si guarda a Ponte e flat tax ma priorità è Pnrr - olonnese : @janavel7 Guarda che i disastri che citi (e ce ne sarebbero altri) sono l’evidenza sta sotto gli occhi di tutti di… - Michele11480422 : @GiancarloDeRisi Se Gentiloni faceva lo strillone a paese sera tu cosa fai ...da aristocratico strillone guarda dov… - edoardo_ferro : @Giorgio06060606 @lg_marangon Eh si con il governo gentiloni era tutto diverso con i suoi quasi 3000 morti in un an… -

"In Italia si presta attenzione al Ponte sullo Stretto e alla flat tax ma c'è un problema di estrema attualità che è il Pnrr". Lo ha detto il commissario europeo agli affari economici, Paolo, a margine della presentazione di Affari&Finanza di Repubblica. "La seconda sfida è quale ruolo vuole svolgere l'Italia sulla sfida ambientale. La seconda manifattura europea non può essere ...

Gentiloni, si guarda a Ponte e flat tax ma priorità è Pnrr Alto Adige

