Gelo Usa | «Diremo no ad un cessate il fuoco adesso»

La Casa Bianca sta seguendo «molto attentamente» la visita in Russia del presidente cinese Xi Jinping. Lo ha dichiarato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, ribadendo che «un cessate il fuoco in questo momento in Ucraina non farebbe che ratificare le conquiste della Russia, dando al presidente Putin il tempo per rifornire e addestrare le truppe e per rilanciare le operazioni militari dove e quando lo vorrà». «Se la Cina lancera' un appello per un cessate il fuoco durante la visita di Xi a Mosca, Kiev dovrebbe respingerlo, cosa che faremo anche noi, perche' fondamentalmente ratificherebbe cio' che (i russi) sono stati in grado di conquistare dentro l'Ucraina e darebbe loro tempo e modo di prepararsi»: lo ha ribadito alla Cnn il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby.

