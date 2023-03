Gdshow al Teatro antico di Taormina | cast sempre più ricco

Anche la verve del cabarettista palermitano Manlio Dovì a sostegno della causa benefica promossa dal "" Una Serata con le Stelle" , in programma il 7 settembre 2019 alle 21 alantico di Taormina per la seconda edizione organizzata da GDS Media & Communication e dal Gruppo editoriale SES ...E sabato 16 settembre il, organizzato dalla Gazzetta del Sud e dalla Fondazione Bonino - ...di quanto fatto nelle estati pre covid e nello scorso Natale con lo spettacolo sold out al...... ilantico gestito dal Parco Archeologico di Naxos e Taormina. Fondamentale il sostegno garantito alda numerose aziende: il partner Naïma, brand italiano di beauty store che abbina ...

Sindaco e assessore danno il via all'edizione 2023 di GD Show 2023 La Gazzetta di Lucca

Il sindaco Mario Pardini e l'assessore al bilancio Moreno Bruni hanno aperto ufficialmente l'edizione 2023 del GD Show, la tre giorni (da domenica e sino a martedì 21 marzo) dedicata alle aziende e ag ...Un’estate all’insegna della grande musica a Messina e Taormina . Sulla scia di quanto accaduto nel 2022 anche il 2023 sarà l'anno dei grandi eventi.