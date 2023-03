Gattuso: "Sono orgoglioso di aver allenato il Napoli, mi aspettavo l'esplosione di Osimhen" (Di lunedì 20 marzo 2023) Gennaro Gattuso, ex calciatore del Milan ed ex allenatore del Napoli, ha parlato a "Radio Anch'io Lo Sport" su Rai Radio 1. ecco le sue dichiarazioni: "Se mi aspettavo questa esplosione di Osimhen dopo averlo allenato a Napoli? Sì, perché è stato anche pagato tanto. Aveva fatto bene al Lille e devo dire che è stato molto bravo Giuntoli a farlo arrivare a Napoli e non è stato facile. Io l’ho perso per diversi mesi per situazioni extra campo e abbiamo sofferto la sua assenza. È velocissimo ed è molto tecnico, un giocatore incredibile. Questo Napoli non è solo Osimhen. C’è Lobotka che con me non riusciva ad esprimersi al meglio. Cosa penso di Kvaratskhelia? Sembra di rivedere Best. ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 20 marzo 2023) Gennaro, ex calciatore del Milan ed exre del, ha parlato a "Radio Anch'io Lo Sport" su Rai Radio 1. ecco le sue dichiarazioni: "Se miquestadidopolo? Sì, perché è stato anche pagato tanto. Aveva fatto bene al Lille e devo dire che è stato molto bravo Giuntoli a farlo arrivare ae non è stato facile. Io l’ho perso per diversi mesi per situazioni extra campo e abbiamo sofferto la sua assenza. È velocissimo ed è molto tecnico, un giocatore incredibile. Questonon è solo. C’è Lobotka che con me non riusciva ad esprimersi al meglio. Cosa penso di Kvaratskhelia? Sembra di rivedere Best. ...

