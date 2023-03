Gattuso: “Sono due anni che il Napoli esprime un grande calcio, ora ha una mentalità vincente” (Di lunedì 20 marzo 2023) L’ex Gattuso commenta la stagione del Napoli L’ex allenatore del Napoli Gennaro Gattuso torna a parlare degli azzurri, attraverso i microfoni di “Radio Anch’io lo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 20 marzo 2023) L’excommenta la stagione delL’ex allenatore delGennarotorna a parlare degli azzurri, attraverso i microfoni di “Radio Anch’io lo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... filoni_diletta : #Gattuso: 'Quarti #Milan-Napoli? I partenopei è da due anni che esprime un calcio incredibile, ma in Europa le part… - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Il Napoli è da due anni che esprime un calcio sublime, ma in Europa sono partite diverse. Sono… - calciomercatoit : ??? #Gattuso avvisa il #Napoli per la sfida col #Milan: 'In Europa sono gare diverse. Io con #Osimhen sono stato sfo… - aldoolaf81 : Sotto la gestione Giuntoli (giustamente lodato) sono passati Sarri, Ancelotti, Gattuso e Spalletti. Errori di merca… - affinitomichele : #Gattuso a #Radio1: 'Sono due anni che il #Napoli gioca un grande calcio'. Esattamente da quando è andato via lui.… -