Gattuso: "Milan-Napoli sarà una gara aperta", poi il paragone importante su Kvaratskhelia

Il Napoli si avvia a grandi falcate verso la conquista del terzo scudetto della sua storia. Il vantaggio di 19 punti sulla Lazio seconda mette ancora più tranquillità alla squadra di Spalletti e ormai in città si aspetta solo la matematica per far partire la festa. Ma i tifosi quest'anno non possono che sognare in grande e sperano in una finale di Champions League che sarebbe alquanto storica. Prima però si dovrà sfidare il Milan ai quarti e la gara, come detto da Spalletti, non sarà per niente facile. SSC Napoli v AC Milan – Serie A Stefano Pioli manager of AC Milan talks with Luciano Spalletti manager of SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and AC Milan at Stadio Diego Armando Maradona, ...

