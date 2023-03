Gattuso | «Il Napoli non è solo Osimhen Contro il Milan è sfida aperta»

(Di lunedì 20 marzo 2023) Gennaro, ex allenatore del Valencia, ha parlato a Radio Anch’io Sport del calcio italiano e dellatraGennaro, ex allenatore del Valencia, ha parlato a Radio Anch’io Sport del calcio italiano e dellatra. Le sue dichiarazioni: «Ilquest’anno sta esprimendo un calcio bellissimo. In Europa sono partite diverse e sarà un match aperto. Normale che ilha una mentalità vincente, non è, e gioca con tranquillità, se la possono giocare entrambe».– «Da due anni a questa parte gioca a campo aperto. Devono avere i giocatori che stanno bene e se manca questo si nota e non riesce a fare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... affinitomichele : #Gattuso a #Radio1: 'Sono due anni che il #Napoli gioca un grande calcio'. Esattamente da quando è andato via lui.… - MKvaradona1926 : @ffrederikchurch @max_aIIegri @_E_C_U_R_B Contro il Napoli di Gattuso grandi! Non vinciamo da 30 anni perché oltre… - gdlsnapoli : @pasquale_caos mi viene da piangere sembra il napoli di gattuso - letizia_ale : @pasquale_caos Ma scusate sta storia che Osimhen era fortemente voluto da Gattuso da dov’è uscita? Nel napoli di De… - Compabele : @agostino_c4 @pasquale_caos @lios_1926 Ricordiamo il Napoli aveva accordi con Haaland e Gattuso volle Osimhen .. -

Era il Milan di Carlo Ancelotti, di Pirlo e, di Paolo Maldini e Nesta. E là davanti c'era ... Ancelotti (Real Madrid), Spalletti (), Inzaghi (Inter), Pioli (Milan). Non può essere un ...... Ancelotti è ai quarti con il Real insieme ad altre quattro sue ex squadre, Chelsea, Bayern, Milan e; Sarri domani giocherà in Conference League e rischia l'eliminazione;è di nuovo ...Milan: imprevedibile e creativo come quello di Ancelotti Nessuno si nasconde che ilstia ... e con Pirlo,e Ambrosini in mezzo: può essere un suggerimento tattico per Pioli la cui ...

GATTUSO: "NAPOLI FORTISSIMO MA GARA APERTA COL MILAN" - Sportmediaset Sport Mediaset

Gennaro Gattuso, ex allenatore del Valencia, ha parlato a Radio Anch’io Sport del calcio italiano e della sfida tra Milan e Napoli Gennaro Gattuso, ex allenatore del Valencia, ha parlato a Radio ..."Il Napoli è da due anni che esprime un calcio incredibile. In Europa sono partite diverse, sarà una partita aperta, ma il ...