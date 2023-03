Gattuso: «Il Napoli mi entusiasma. Lobotka con me non riusciva ad esprimersi al meglio» (Di lunedì 20 marzo 2023) L’ex allenatore del Valencia e del Napoli, Rino Gattuso, ha rilasciato un’intervista a Radio Anch’io Sport, su Radio Rai. Gattuso ha commentato l’accoppiamento tra Milan e Napoli ai quarti di Champions League. «Sono due anni che il Napoli esprime un calcio incredibile, ma in Europa le partite sono diverse e sarà una sfida aperta. Normale che il Napoli abbia una mentalità vincente adesso, gioca con tranquillità ed esprime un calcio europeo. Ma se la giocheranno entrambe le squadre. Il Milan è una squadra che da due anni a questa parte che gioca a campo aperto. Deve stare bene fisicamente, col collettivo che sta bene. E’ una squadra che ti viene a prendere, ti gioca addosso e quando qualcuno non sta bene fisicamente si nota e non riesce ad esprimersi come negli ultimi ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 20 marzo 2023) L’ex allenatore del Valencia e del, Rino, ha rilasciato un’intervista a Radio Anch’io Sport, su Radio Rai.ha commentato l’accoppiamento tra Milan eai quarti di Champions League. «Sono due anni che ilesprime un calcio incredibile, ma in Europa le partite sono diverse e sarà una sfida aperta. Normale che ilabbia una mentalità vincente adesso, gioca con tranquillità ed esprime un calcio europeo. Ma se la giocheranno entrambe le squadre. Il Milan è una squadra che da due anni a questa parte che gioca a campo aperto. Deve stare bene fisicamente, col collettivo che sta bene. E’ una squadra che ti viene a prendere, ti gioca addosso e quando qualcuno non sta bene fisicamente si nota e non riesce adcome negli ultimi ...

