(Di lunedì 20 marzo 2023) Ospite a “Radio Anch’io lo Sport” su RadioRai1, Rinoha toccato temi interessanti, parlando soprattutto del, squadra allenata fino a pochi anni fa: “unda un paio d’anni, mi entusiasma parecchio. In Europa però le partite sono diverse, perciò contro il Milan mi aspetto un confronto aperto. Ilha una mentalità vincente econ tranquillità, ma credo che entrambe le squadre avranno chance“. Sui singoli, invece: “Osimhen è stato pagato tanto, perciò mi aspettavo un’esplosione del genere. E’ untore, molto veloce e tecnico. Devo ammettere che Giuntoli è stato bravissimo a portarlo adal Lille, non è stato facile. Kvaratskhelia? Fa delle cose ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... glooit : Champions: Gattuso 'Milan-Napoli sarà una gara aperta' leggi su Gloo - sportface2016 : #Gattuso: “Il #Napoli gioca un calcio incredibile, mi piacerebbe tornare in Italia” - DiegoBot_it : Vorrei che un altro scudetto lo vincesse presto pure il Napoli. Lo seguo. Mi piace. Caro Gattuso, vai avanti così:… - Tutto_CalcioNew : #Gattuso: '#Napoli - #Milan in #ChampionsLeague sarà una gara aperta' #tuttocalcionews #calcio - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX - Gattuso: 'Il Napoli esprime un calcio incredibile ed europeo e ha una mentalità vincente, ma il Milan se la gioc… -

Gennaro, ex allenatore del Valencia, ha parlato a Radio Anch'io Sport del calcio italiano e della sfida tra Milan eGennaro, ex allenatore del Valencia, ha parlato a Radio Anch'io Sport del calcio italiano e della sfida tra Milan e. Le sue dichiarazioni: "Ilquest'anno sta esprimendo un ...Era il Milan di Carlo Ancelotti, di Pirlo e, di Paolo Maldini e Nesta. E là davanti c'era ... Ancelotti (Real Madrid), Spalletti (), Inzaghi (Inter), Pioli (Milan). Non può essere un ...... Ancelotti è ai quarti con il Real insieme ad altre quattro sue ex squadre, Chelsea, Bayern, Milan e; Sarri domani giocherà in Conference League e rischia l'eliminazione;è di nuovo ...

Gattuso: "Milan-Napoli in Champions sarà una gara aperta. Mi rivedo in Amrabat" TUTTO mercato WEB

Sarà una partita aperta. normale che il Napoli abbia una mentalità vincente adesso, gioca con tranquillità ed esprime un calcio europeo. Ma se la giocheranno entrambe le squadre". Rino Gattuso, ...Rino Gattuso, ex tecnico di Milan, Napoli e per ultimo Valencia, ha parlato a Radio Anch'io Sport su Rai Radio1 del momento degli azzurri in campionato e ...