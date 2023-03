Gattuso “Con Mancini la Nazionale è in buone mani” (Di lunedì 20 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il Napoli è da due anni che esprime un calcio sublime, ma in Europa sono partite diverse. Sono due squadre che giocano a viso aperto, sarà una partita aperta, In questo momento il Napoli ha una mentalità vincente, gioca con tranquillità, esprime un calcio molto europeo, ma se la giocano entrambe”. Parola di Gennaro ‘Rino Gattusò, grande ex, sul quarto di Champions League tra Milan e Napoli, un derby tutto italiano che regalerà sicuramente emozioni. “Il Milan da due anni gioca a campo aperto e deve stare bene fisicamente per fare il suo gioco. Quando qualche giocatore non sta in forma si nota”, assicura l'ex centrocampista di Milan e Nazionale, campione del mondo nel 2006 con l'Italia di Lippi, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. ‘Ringhiò dice la sua anche sull'episodio discusso in Inter-Juve: “Bisogna avere fiducia di chi sta al Var e di ... Leggi su iltempo (Di lunedì 20 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Il Napoli è da due anni che esprime un calcio sublime, ma in Europa sono partite diverse. Sono due squadre che giocano a viso aperto, sarà una partita aperta, In questo momento il Napoli ha una mentalità vincente, gioca con tranquillità, esprime un calcio molto europeo, ma se la giocano entrambe”. Parola di Gennaro ‘Rino Gattusò, grande ex, sul quarto di Champions League tra Milan e Napoli, un derby tutto italiano che regalerà sicuramente emozioni. “Il Milan da due anni gioca a campo aperto e deve stare bene fisicamente per fare il suo gioco. Quando qualche giocatore non sta in forma si nota”, assicura l'ex centrocampista di Milan e, campione del mondo nel 2006 con l'Italia di Lippi, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1. ‘Ringhiò dice la sua anche sull'episodio discusso in Inter-Juve: “Bisogna avere fiducia di chi sta al Var e di ...

