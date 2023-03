Gattuso | «Braccio? Regole parlano chiaro! Serie A competitiva»

(Di lunedì 20 marzo 2023) Gennarointervento sulle frequenze di Radio Anch’io Sport ha espresso la sua opinione riguardo il fallo di mano di Adrien Rabiot ieri in Inter-Juventus, poi un parere riguardo laA. LE– Gennarodice la sua riguardo il tocco con ilin Inter-Juventus e non solo: «Frequenza di falli di mano involontari? Il regolamento parla chiaro, a inizio anno hanno spiegato le: ildeve stare basso. Io penso che tante volte bisogna aver fiducia di chi deve prende le decisioni. Il fallo di Inter-Juventus lo vedi 100 volte e non si capisce se è fallo o no. Però io penso che fin quando non ci sarà fiducia ci saranno sempre polemiche. LaA è diventata molto, soprattutto negli ultimi 2-3 ...

Rossoneri con il lutto al braccio, partita scialba, contrasti fra Savicevic e Capello. Zero a zero. ... Guida, non benissimo, Rino. Riecco l'Arsenal, riecco Wenger. Molto popolo, a San Siro e ...

Rino Gattuso, ex tecnico di Milan, Napoli e per ultimo Valencia, ha parlato a Radio Anch'io Sport su Rai Radio1 del momento degli azzurri in campionato e ...(ANSA) - ROMA, 20 MAR - "Napoli strafavorito nel confronto in Champions col Milan Il Napoli sono due anni che esprime un calcio incredibile ma in Europa le partite sono diverse. Sarà ...