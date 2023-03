Gatti: «Vittoria di sofferenza, bellissima. Devo essere pronto» (Di lunedì 20 marzo 2023) La Juventus vince lo scontro diretto contro l’Inter, Federico Gatti dice la sua su Dazn sulla partita giocata a Milano. FELICE – Federico Gatti commenta la Vittoria della Juventus sull’Inter: «Devo ringraziare i miei compagni, mi alleno con campioni e mi trattano come uno di loro nonostante sono l’ultimo arrivato. Sono contento, mi faccio volere bene e questo ti aiuta un campo. Oggi Vittoria bellissima, di sofferenza e di gruppo. Chiaramente il salto di quest’anno è enorme dalla B alla Juventus. Ci vuole voglia di migliorarsi, è un percorso e sono all’inizio. Devo essere pronto sempre e do tutto me stesso. Bello giocare con tre brasiliani, sono campioni a livello di collettivo e c’è solo da imparare. Mi trovo bene a ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 marzo 2023) La Juventus vince lo scontro diretto contro l’Inter, Federicodice la sua su Dazn sulla partita giocata a Milano. FELICE – Federicocommenta ladella Juventus sull’Inter: «ringraziare i miei compagni, mi alleno con campioni e mi trattano come uno di loro nonostante sono l’ultimo arrivato. Sono contento, mi faccio volere bene e questo ti aiuta un campo. Oggi, die di gruppo. Chiaramente il salto di quest’anno è enorme dalla B alla Juventus. Ci vuole voglia di migliorarsi, è un percorso e sono all’inizio.sempre e do tutto me stesso. Bello giocare con tre brasiliani, sono campioni a livello di collettivo e c’è solo da imparare. Mi trovo bene a ...

