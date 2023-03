Gas: prezzo in discesa a 39 euro ( - 8%) in chiusura (Di lunedì 20 marzo 2023) Il prezzo del gas è scivolato. Il contratto Ttf a Amsterdam segna un calo dell'8,24% a 39,3 euro al megawattora nel finale di giornata. . 20 marzo 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 marzo 2023) Ildel gas è scivolato. Il contratto Ttf a Amsterdam segna un calo dell'8,24% a 39,3al megawattora nel finale di giornata. . 20 marzo 2023

