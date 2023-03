Gas: la Commissione Europea vuole prorogare al 2024 il risparmio del 15% sulla domanda interna degli Stati membri (Di lunedì 20 marzo 2023) La proroga della misura emergenziale permetterebbe anche di affrontare con più facilità lo stoccaggio del 90% delle scorte di gas nei Paesi UE per il prossimo inverno. Il risparmio di gas ottenuto con la misura attuale ha superato gli obiettivi.... Leggi su dday (Di lunedì 20 marzo 2023) La proroga della misura emergenziale permetterebbe anche di affrontare con più facilità lo stoccaggio del 90% delle scorte di gas nei Paesi UE per il prossimo inverno. Ildi gas ottenuto con la misura attuale ha superato gli obiettivi....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Digital_Day : Gli Stati membri hanno risparmiato nel 2022 più gas della percentuale prevista dalla misura. La Commissione vuole p… - giovacarullo : Secondo il regolamento presentato alla Commissione europea nel 2021, e approvato dall’Europarlamento in via definit… - AgeeiPress : Commissione #Ue propone di prorogare la riduzione coordinata della domanda di #gas europea per garantire la sicurez… - Alessan68453839 : Secondo il regolamento presentato alla Commissione europea nel 2021, e approvato dall’Europarlamento in via definit… - microcerotis : UE: 'Il nucleare è green, green-washing' Tenuto conto dei pareri scientifici e dello stato attuale della tecnologia… -