Gas Caro bollette, scoppia la rivolta. Valanga di richieste danni a Estra (Di lunedì 20 marzo 2023) La società avrebbe cambiato unilateralmente il contratto aumentando il prezzo al metro cub.o Centinaia di casi seguiti da Federconsumatori: 'Già inoltrato reclami per la restituzione dei soldi agli ... Leggi su lanazione (Di lunedì 20 marzo 2023) La società avrebbe cambiato unilateralmente il contratto aumentando il prezzo al metro cub.o Centinaia di casi seguiti da Federconsumatori: 'Già inoltrato reclami per la restituzione dei soldi agli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Hibbing59 : RT @ermarluck: @MarcoFattorini La dipendenza dagli USA con o senza gas era già in essere, quindi potrebbe essere trascurabile se non fosse… - CarloPulsoni : @MarcoFattorini un affare fantastico per l'Italia: gas molto più inquinante e decisamente più caro. - ermarluck : @MarcoFattorini La dipendenza dagli USA con o senza gas era già in essere, quindi potrebbe essere trascurabile se n… - MiglioSavio : @MarcoFattorini Adoro. I tuoi alleati ti vendono il gas 5 volte più caro dei tuoi nemici ?????? - piagnano : @MarcoFattorini quanto ci costa questo gas 'rigassificato' ? ci conviene o era molto meno caro e anche meno inquina… -