Garofalo lancia il nuovo packaging green | è la prima azienda di pasta a usare il riciclo chimico

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 20 marzo 2023) In Italia il 95% della plastica da raccolta differenziata è costituita da imballaggi, ma, come dimostra il Programma nazionale per la gestione dei rifiuti (Pngr), si stima che solo il 41,1% delle confezioni in plastica venga effettivamente riciclato. Pochi sanno che, oltre alla plastica prodotta a partire da fonti fossili che poi finisce nell’inceneritore a fine vita, esiste un’altra tipologia di plastica che viene prodotta tramite il cosiddetto, che permette di renderla a sua volta riciclabile. Ilpermette di risparmiare il 43% delle emissioni di Co2 rispetto all’incenerimento: una soluzione quindi molto più sostenibile e infinitamente meno inquinante. In questo senso si sta muovendoin Italia nel settore della...