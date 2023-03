Garante infanzia Mosca, nessun bimbo separato dai genitori (Di lunedì 20 marzo 2023) "Ad oggi, 380 orfani provenienti da nuove regioni della Russia hanno trovato una casa presso famiglie russe. Erano in istituti di assistenza. nessuno è stato separato dai genitori". Lo ha dichiarato ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 marzo 2023) "Ad oggi, 380 orfani provenienti da nuove regioni della Russia hanno trovato una casa presso famiglie russe. Erano in istituti di assistenza.o è statodai". Lo ha dichiarato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : 'Ad oggi, 380 orfani provenienti da nuove regioni della Russia hanno trovato una casa presso famiglie russe. Erano… - massyym : RT @Agenzia_Ansa: 'Ad oggi, 380 orfani provenienti da nuove regioni della Russia hanno trovato una casa presso famiglie russe. Erano in is… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: 'Ad oggi, 380 orfani provenienti da nuove regioni della Russia hanno trovato una casa presso fam… - MarcoCiapoi : RT @Agenzia_Ansa: 'Ad oggi, 380 orfani provenienti da nuove regioni della Russia hanno trovato una casa presso famiglie russe. Erano in is… - olga453901841 : RT @Agenzia_Ansa: 'Ad oggi, 380 orfani provenienti da nuove regioni della Russia hanno trovato una casa presso famiglie russe. Erano in is… -