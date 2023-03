Galatasaray | la rivelazione Boey | ad un passo dall’Udinese e nel mirino dell’Arsenal

(Di lunedì 20 marzo 2023) Il giovane terzino del, Sachaera stato vicino all’Udinese in estate: ora piace all’Arsenal Tra i protagonisti della cavalcata vincente del, lanciato verso la vittoria del campionato turco c’è anche il terzino classe 2000 Sacha. Il difensore camerunense, in estate vicino anche all’Udinese, è finito neldi mercato. Secondo quanto riportato dalla stampa turca il giovane terzino piace anche a Crystal Palace, Aston Villa, Sporting e Lione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

