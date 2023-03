Gaeta Lavori in Piazza Risorgimento | l’affondo di M5s | “Rimarranno gli impianti sportivi o ci sarà un nuovo parcheggio?”

Leggi su temporeale.info

(Di lunedì 20 marzo 2023)– L’ex Autorità portuale del Lazio chiarisca e lo faccia al più presto e dica la verità: inè in corso un procedimento per il “mantenimento degli” (gli ex e storici campi da tennis) o il Comune intende realizzarvi – secondo quanto prevede il cantiere aperto ma misteriosamente L'articolo Temporeale Quotidiano.