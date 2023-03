Fulham: per Mitrovic c’è il rischio di una maxi squalifica – VIDEO (Di lunedì 20 marzo 2023) Aleksandar Mitrovic rischia una lunga squalifica: potrebbe prendere dieci giornate di stop dopo l’espulsione in FA Cup Aleksandar Mitrovic potrebbe rischiare una lunga squalifica dopo la sconfitta in FA Cup del Fulham contro il Manchester United, in cui l’attaccante croato ha preso un cartellino rosso. This is what got Mitrovic his red card… never touch the ref ????#MUNFUL #EmiratesFACup pic.twitter.com/ST4iBO1Tad— 101 Great Goals (@101greatgoals) March 19, 2023 L’espulsione è arrivato dopo che l’attaccante ha insultato e spintonato l’arbitro, Chris Kavanagh. La FA potrebbe punirlo con dieci giornate di squalifica. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Aleksandarrischia una lunga: potrebbe prendere dieci giornate di stop dopo l’espulsione in FA Cup Aleksandarpotrebbe rischiare una lungadopo la sconfitta in FA Cup delcontro il Manchester United, in cui l’attaccante croato ha preso un cartellino rosso. This is what gothis red card… never touch the ref ????#MUNFUL #EmiratesFACup pic.twitter.com/ST4iBO1Tad— 101 Great Goals (@101greatgoals) March 19, 2023 L’espulsione è arrivato dopo che l’attaccante ha insultato e spintonato l’arbitro, Chris Kavanagh. La FA potrebbe punirlo con dieci giornate di. L'articolo proviene da Calcio News 24.

