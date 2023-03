Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Fulham, Mitrovic rischia 10 giornate di squalifica!: Brutto episodio nella gara di FA Cup tra Manchester United e F… - sportli26181512 : Follia di #Mitrovic durante #ManchesterUnited-#Fulham: spinge e insulta l'arbitro!: Accade di tutto a 'Old Trafford… - StefanoBornia : Fino al #rigore per lo #united e conseguente #espulsione di #willian, c’era stata solo una #squadra in campo: il… - sportface2016 : Follia #Mitrovic: spinge l'arbitro e lascia in 9 il #Fulham con lo United (VIDEO) - StefanoBornia : RT @cottage_italia: ?? Puntina ?? Quarti di finale di FA Cup Fine partita ?? ? ManUTD 3 Fulham 1 • al 72' min, avanti 1-0, fallo di mano di Wi… -

Al 50 aveva siglato il gol che fino al 72 stava decidendo il match. Poiperò ha deciso di rovinare tutto e in primis la partita del suocontro il Manchester United in FA Cup. Dopo il rigore assegnato ai Red Devils (con rosso a Willian), l'attaccante si è ...Ora affronterà il Manchester United, che batte 3 - 1 in rimonta il, nel caos: segna, poi rigore per i Red Devils e conseguente doppio rosso per Willian e lo stesso serbo , a causa di ...avanti conma ripreso nel secondo tempo dalla doppietta di Bruno Fernandes e dal gol di Sabitzer. Ospiti che chiudono anche in 9. Di seguito le immagini salienti della partita.

Fulham, la follia di Mitrovic potrebbe costare molto cara: rischia 10 giornate di squalifica TUTTO mercato WEB

Rashford, attaccante del Manchester United, non ci sarà al Maradona: un'arma in meno contro gli azzurri di Mancini ...Accade di tutto a 'Old Trafford': l'attaccante serbo va a muso duro contro Kavanagh e lascia i 'Cottagers' in 9 nei quarti di finale di Fa Cup ...