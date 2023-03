Fuggono dal ristorante senza pagare, poi accade l’impensabile (Di lunedì 20 marzo 2023) SOCIAL. La fuga dal ristorante senza pagare è un comportamento inaccettabile e che ha conseguenze non solo morali ma anche legali. Tuttavia, ci sono situazioni in cui questa scelta può ritorcersi contro i responsabili, come nel caso recente dell’Ostricaio di Livorno. Ecco cosa è successo nel noto ristorante di pesce. Leggi anche: Bollette, spunta il trucco del magnete: come funziona Leggi anche: Caldo estivo sull’Italia, dove e quando: le previsioni di Mario Giuliacci Via dal ristorante senza pagare Quattro avventori hanno tentato di fuggire senza pagare il conto di un pasto dal valore di 180 euro. Ma hanno commesso un errore fatale: uno di loro ha dimenticato un cellulare del valore di 1.000 euro sul tavolo. Questa ... Leggi su tvzap (Di lunedì 20 marzo 2023) SOCIAL. La fuga dalè un comportamento inaccettabile e che ha conseguenze non solo morali ma anche legali. Tuttavia, ci sono situazioni in cui questa scelta può ritorcersi contro i responsabili, come nel caso recente dell’Ostricaio di Livorno. Ecco cosa è successo nel notodi pesce. Leggi anche: Bollette, spunta il trucco del magnete: come funziona Leggi anche: Caldo estivo sull’Italia, dove e quando: le previsioni di Mario Giuliacci Via dalQuattro avventori hanno tentato di fuggireil conto di un pasto dal valore di 180 euro. Ma hanno commesso un errore fatale: uno di loro ha dimenticato un cellulare del valore di 1.000 euro sul tavolo. Questa ...

