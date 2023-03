Friedrich Hölderlin, il celebre poeta tedesco che tentò di raggiungere l’armonia della Grecia Antica (Di lunedì 20 marzo 2023) Friedrich Hölderlin, noto poeta tedesco, nasce a Lauffen am Neckar il 20 marzo 1770 e muore a Tubinga il 7 giugno 1843. Oggi in occasione dell’anniversario della sua nascita osanniamo la sua poetica e carriera. La vita di Friedrich Hölderlin è costellata da momenti difficili: l’amore clandestino per Susette e la sua prematura morte, la depressione e le crisi psichiche che lo hanno accompagnato per il resto della vita. Tuttavia il suo estro e la sua innata vocazione per la poesia lo hanno consacrato come uno dei maggiori poeti della letteratura tedesca e mondiale. Le origini di Friedrich Hölderlin e la sua formazione Friedrich Hölderlin Ph Credits Wikipedia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 20 marzo 2023), noto, nasce a Lauffen am Neckar il 20 marzo 1770 e muore a Tubinga il 7 giugno 1843. Oggi in occasione dell’anniversariosua nascita osanniamo la sua poetica e carriera. La vita diè costellata da momenti difficili: l’amore clandestino per Susette e la sua prematura morte, la depressione e le crisi psichiche che lo hanno accompagnato per il restovita. Tuttavia il suo estro e la sua innata vocazione per la poesia lo hanno consacrato come uno dei maggiori poetiletteratura tedesca e mondiale. Le origini die la sua formazionePh Credits Wikipedia ...

