Francia: Valls, 'giusto riformare le pensioni, gioco Macron pericoloso' (Di lunedì 20 marzo 2023) Parigi, 20 mar. (Adnkronos) - "Coraggio non significa brutalità. Certo, il sistema delle pensioni andava e va riformato. Ma non in questo modo. Io avrei preferito un sistema a punti, allungando gli anni di contributi". Lo dice al Corriere della Sera l'ex premier francese Manuel Valls, che rivendica che "era il piano nostro, della sinistra socialdemocratica, quando eravamo al governo, era il piano del sindacato riformista CFDT, e anche quello al quale pensava Macron durante il suo primo mandato. Poi ha cambiato idea". Nell'intervista, Valls afferma che avrebbe votato il passaggio della pensione da 62 a 64 anni "per ragioni finanziarie e demografiche. Comunque, il governo ha preferito ricorrere all'articolo 49.3 ed evitare il voto, in un contesto di grandi tensioni sociali, inquietudine dopo il Covid, inflazione e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Parigi, 20 mar. (Adnkronos) - "Coraggio non significa brutalità. Certo, il sistema delleandava e va riformato. Ma non in questo modo. Io avrei preferito un sistema a punti, allungando gli anni di contributi". Lo dice al Corriere della Sera l'ex premier francese Manuel, che rivendica che "era il piano nostro, della sinistra socialdemocratica, quando eravamo al governo, era il piano del sindacato riformista CFDT, e anche quello al quale pensavadurante il suo primo mandato. Poi ha cambiato idea". Nell'intervista,afferma che avrebbe votato il passaggio della pensione da 62 a 64 anni "per ragioni finanziarie e demografiche. Comunque, il governo ha preferito ricorrere all'articolo 49.3 ed evitare il voto, in un contesto di grandi tensioni sociali, inquietudine dopo il Covid, inflazione e ...

