Francia | respinta per nove voti la mozione di sfiducia al governo

(Di lunedì 20 marzo 2023)perladitranspartisan presentata del gruppo indipendente centrista Liot e votata da tutte le opposizioni aldi Elisabeth Borne dopo la riforma delle pensioni. La presidente dell’Assemblea nazionale, Yaël Braun-Pivet, ha annunciato dal palco dell’Assemblée Nationale che ladi censura è stata, con solidi scarto rispetto alla maggioranza assoluta necessaria per la sua approvazione, ovvero 278. Per Mathilde Panot, di La France Insoumise, partito di Jean-Luc Mélenchon, ha proclamato che «questi 9risicati che mancano non risolvono niente. La situazione resta la stessa, noi continuiamo la mobilitazione fino ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ???? #Francia - La mozione di sfiducia al governo #Borne presentata da #LIOT è stata respinta: 278 i voti a favore. N… - ultimora_pol : ???? #Francia - La mozione di censura presentata da #RN è stata ampiamente respinta con soli 94 voti a favore. ?? L… - ciccio_liso : RT @ultimora_pol: ???? #Francia - La mozione di censura presentata da #RN è stata ampiamente respinta con soli 94 voti a favore. ?? La rifo… - Georges_39 : RT @OrtigiaP: BREAKING NEWS: FRANCIA La mozione di sfiducia di LIOT (gruppo indipendente) contro il governo #Macron, è stata respinta dal… - Ariel2575 : RT @OrtigiaP: BREAKING NEWS: FRANCIA La mozione di sfiducia di LIOT (gruppo indipendente) contro il governo #Macron, è stata respinta dal… -

La presidente dell'Assemblea nazionale, Yaël Braun - Pivet , ha annunciato dal palco dell' Assemblée Nationale che la mozione di censura è stata, con soli nove voti di scarto rispetto alla ...E' una donna, una responsabile politica, di cui abbiamo bisogno nei prossimi mesi alla guida del governo della'. Ieri sera Emmanuel Macron , che in caso di sfiducia e caduta del governo ...... indipendenti, Oltremare e Territori (Liot) è stataall'Assemblea nazionale. I voti ... soprattutto nel sud - est della. A Parigi la situazione migliora dopo che i cumuli di spazzatura ...

In Francia, per soli nove voti, non è passata la mozione di sfiducia "transpartisan" che chiedeva la caduta del governo di Elisabeth Borne dopo il blitz sulla riforma delle pensioni. Il testo, present ...