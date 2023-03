Francia | respinta anche la seconda mozione di sfiducia | la riforma delle pensioni è legge Scontri nei pressi dell’Assemblée Nationale

(Di lunedì 20 marzo 2023) La contestata. È stataampiamenteladi censura () contro il governo di Elisabeth Borne, quella presentata dal Rassemblement National di Marine Le Pen. I voti in favore dellasono stati 94 sui 287 necessari, 6 in più degli 88 deputati del partito. Non ha raccolto i 287 voti necessari nemmeno la«transpartisan» presentata dal partito indipendente Liot, votata da tutte le opposizioni al governo Borne dopo la, voluta dal presidente francese Emmanuel Macron. La presidente dell’Assemblea nazionale, Yaël Braun-Pivet, ha annunciato dal palco ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ???? #Francia - La mozione di sfiducia al governo #Borne presentata da #LIOT è stata respinta: 278 i voti a favore. N… - ultimora_pol : ???? #Francia - La mozione di censura presentata da #RN è stata ampiamente respinta con soli 94 voti a favore. ?? L… - Mirarch3 : RT @ultimora_pol: ???? #Francia - La mozione di censura presentata da #RN è stata ampiamente respinta con soli 94 voti a favore. ?? La rifo… - leone52641 : RT @Violetta_2021: Francia, respinta la mozione di sfiducia al governo sostenuta da tutte le opposizioni: sono mancati solo 9 voti - Il Fat… - LorenzoAmarotto : RT @ultimora_pol: ???? #Francia - La mozione di censura presentata da #RN è stata ampiamente respinta con soli 94 voti a favore. ?? La rifo… -

...l'incontro con Macron La riforma delle pensioni in" è considerata come adottata ", ed è quindi legge. E' quanto ha affermato la presidente dell'Assemblea Nazionale, dopo che è stata...La mozione di sfiducia al governo francese presentata del gruppo Libertà, indipendenti, Oltremare e Territori (Liot) è stataall'Assemblea nazionale. I voti raccolti sono stati 278, contro i 287 necessari per far passare la sfiducia e far cadere l'esecutivo. La mozione presentata dal gruppo indipendente, che conta ...Il partito Liot aveva già detto che, in caso di mozione, avrebbe presentato ricorso alla Corte costituzionale contro le riforma delle pensioni. E un sondaggio citato da BfmTv ha sentenziato ...

Francia, respinta la mozione di sfiducia al governo sostenuta da tutte le opposizioni: sono mancati solo 9… Il Fatto Quotidiano

E’ stata respinta la mozione di sfiducia contro il governo francese ... e proteste spontanee in molte città della Francia. Lo riferiscono i media locali. Manifestazioni spontanee si segnalano a ...Parigi, 20 mar 20:20 - (Agenzia Nova) - La premier francese Elisabeth Borne si è detta "determinata nel continuare a portare le trasformazioni necessarie al Paese" dopo che la riforma delle pensioni è ...