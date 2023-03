Francia, proteste in tutto il Paese dopo lo stop alla sfiducia sulle pensioni. A Parigi tensioni e cassonetti in fiamme: 70 arresti (Di lunedì 20 marzo 2023) Manifestazioni spontanee in tutta la Francia dopo che l’Assemblea Nazionale ha salvato l’esecutivo dalla sfiducia. proteste che vengono definite dai media e dai corrispondenti sul posto “selvagge” ma che si svolgono per il momento “nella calma” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Manifestazioni spontanee in tutta lache l’Assemblea Nazionale ha salvato l’esecutivo dche vengono definite dai media e dai corrispondenti sul posto “selvagge” ma che si svolgono per il momento “nella calma” L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

