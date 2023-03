Francia, protesta per la riforma delle pensioni: disagi a Rennes (Di lunedì 20 marzo 2023) Gli incendi dei rifiuti appiccati dagli oppositori alla riforma delle pensioni creano interruzioni del traffico vicino a Rennes. 20 marzo 2023 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 marzo 2023) Gli incendi dei rifiuti appiccati dagli oppositori allacreano interruzioni del traffico vicino a. 20 marzo 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Non si ferma la protesta dopo il colpo di mano del presidente sulle pensioni. In sciopero i netturbini che lasciano… - fattoquotidiano : Dopo che Macron ha deciso di attivare l'articolo della Costituzione che ha evitato il voto del Parlamento, in… - delluccimarco1 : Francia, protesta per la riforma delle pensioni: disagi a Rennes - CertiGiorni : @marcoromboli1 Anche in Francia alla fine il fronte sindacale, benché unito e combattivo, è stato superato dalla pr… - ECamminalento : RT @RenzoLaBianca: Francia in fiamme. Inghilterra in crisi finanziaria. Olanda: 10mila agricoltori in protesta contro governo. Stati Uniti… -