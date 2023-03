Francia, per 9 voti bocciata la mozione contro la riforma delle pensioni: esplodono i disordini (Di lunedì 20 marzo 2023) Dopo la bocciatura, per soli 9 voti, della mozione di censura contro il governo francese sulla riforma delle pensioni, esplodono i disordini a Parigi. E, secondo quanto riferiscono i media francesi, alcuni cassonetti sono stati dati alle fiamme a place Vauban, mentre la polizia sta usando lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Un’altra manifestazione spontanea è iniziata nella città di Strasburgo, sulla piazza Kléber, subito dopo il voto in Assemblea nazionale a Parigi che ha visto respingere la mozione di censura contro il governo di Elisabeth Borne per la riforma delle pensioni con appena nove voti. Manifestazioni spontanee si segnalano anche a ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 marzo 2023) Dopo la bocciatura, per soli 9, delladi censurail governo francese sullaa Parigi. E, secondo quanto riferiscono i media francesi, alcuni cassonetti sono stati dati alle fiamme a place Vauban, mentre la polizia sta usando lacrimogeni per disperdere i manifestanti. Un’altra manifestazione spontanea è iniziata nella città di Strasburgo, sulla piazza Kléber, subito dopo il voto in Assemblea nazionale a Parigi che ha visto respingere ladi censurail governo di Elisabeth Borne per lacon appena nove. Manifestazioni spontanee si segnalano anche a ...

