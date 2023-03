Francia, oggi le mozioni di sfiducia sulle pensioni. Ma Macron ha fatto bene (Di lunedì 20 marzo 2023) Voglio scrivere oggi, prima che vengano votate le due mozioni di censura presentate dalle opposizioni in Francia, perché l’esito del voto è sicuramente la cosa più politica e meno interessante di tutto quello che si sta svolgendo in questi giorni. Una vecchia abitudine ci porta a considerare i francesi come nostri cugini, amanti delle cose belle, paesi latini che provengono da una stessa storia comune. In parte è vero ma questa attitudine non spiega perché la Francia più che i francesi sia una nemesi italiana; perché il rapporto sia sempre viziato da pregiudizi e fraintendimenti; perché per un italiano sia più facile lavorare con un cinese piuttosto che con un francese pur essendo la Francia il nostro principale partner economico. Alcuni ritengono che sia proprio l’eccesso di confidenza a generare gli ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 20 marzo 2023) Voglio scrivere, prima che vengano votate le duedi censura presentate dalle opposizioni in, perché l’esito del voto è sicuramente la cosa più politica e meno interessante di tutto quello che si sta svolgendo in questi giorni. Una vecchia abitudine ci porta a considerare i francesi come nostri cugini, amanti delle cose belle, paesi latini che provengono da una stessa storia comune. In parte è vero ma questa attitudine non spiega perché lapiù che i francesi sia una nemesi italiana; perché il rapporto sia sempre viziato da pregiudizi e fraintendimenti; perché per un italiano sia più facile lavorare con un cinese piuttosto che con un francese pur essendo lail nostro principale partner economico. Alcuni ritengono che sia proprio l’eccesso di confidenza a generare gli ...

