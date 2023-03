Francia, non passano le mozioni di sfiducia al governo per riforma pensionistica (Di lunedì 20 marzo 2023) Per soli 9 voti il governo di Elisabeth Borne è salvo. La mozione di sfiducia "transpartisan" presentata dal partito LIOT, pur essendo stata votata da tutte le formazioni di opposizione, non ha ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 20 marzo 2023) Per soli 9 voti ildi Elisabeth Borne è salvo. La mozione di"transpartisan" presentata dal partito LIOT, pur essendo stata votata da tutte le formazioni di opposizione, non ha ...

