Francia, non passa la sfiducia al governo sulle pensioni: Macron è salvo (per 9 voti). Proteste e cassonetti in fiamme a Parigi (Di lunedì 20 marzo 2023) La mozione del partito indipendente Liot non ha raggiunto la maggioranza dei voti dei deputati: la decisione salva Macron e il governo della prima ministra Elizabeth Borne. Nelle strade della capitale e di altre grandi città del Paese monta la protesta

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?????? #Francia - Il governo di Élisabeth Borne è salvo per nove voti: non passa la mozione presentata da #Liot @ultimora_pol - RaiNews : Non solo Francia, anche in Portogallo si susseguono le manifestazioni contro il caro vita e contro i salari troppo… - putino : Leggo che qualcuno afferma che l’ambasciatore polacco in Francia afferma che la Polonia è pronta ad intervenire a f… - daliladidafne : RT @elenasantori902: succede in Francia.. “Non c’è solo il lavoro nella vita. La pensione a 60 anni è già troppo tardi” - CoglioneBionico : RT @elenasantori902: succede in Francia.. “Non c’è solo il lavoro nella vita. La pensione a 60 anni è già troppo tardi” -