Francia, non passa la sfiducia al governo sulle pensioni: già in fiamme cassonetti, la polizia blinda l’Assemblée Nationale (Di lunedì 20 marzo 2023) Macron è salvo. Sono mancati 9 voti per far cadere l’esecutivo guidato da Borne e invalididare la riforma. Mélenchon: «Ora serve la sfiducia popolare». Manifestanti in marcia Leggi su lastampa (Di lunedì 20 marzo 2023) Macron è salvo. Sono mancati 9 voti per far cadere l’esecutivo guidato da Borne e invalididare la riforma. Mélenchon: «Ora serve lapopolare». Manifestanti in marcia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?????? #Francia - Il governo di Élisabeth Borne è salvo per nove voti: non passa la mozione presentata da #Liot @ultimora_pol - RaiNews : Non solo Francia, anche in Portogallo si susseguono le manifestazioni contro il caro vita e contro i salari troppo… - putino : Leggo che qualcuno afferma che l’ambasciatore polacco in Francia afferma che la Polonia è pronta ad intervenire a f… - SalvatoreMaior3 : RT @TgLa7: ??#Francia: non passa nemmeno la #mozionesfiducia dell'estrema destra. La #RiformaPensionistica è legge?? - rugiada71 : @M1Crab La situazione in Francia è molto preoccupante e in tutta Europa ormai il popolo non se lo fuma più nessuno -