Francia, non passa la mozione di sfiducia contro il governo Borne (Di lunedì 20 marzo 2023) Dopo una breve pausa, verrà messa al voto una seconda mozione di censura: quella del Rassemblement national di Marine Le Pen. Ma questa seconda non dovrebbe essere adottata poiché i Nupes si rifiutano ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 20 marzo 2023) Dopo una breve pausa, verrà messa al voto una secondadi censura: quella del Rassemblement national di Marine Le Pen. Ma questa seconda non dovrebbe essere adottata poiché i Nupes si rifiutano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ?????? #Francia - Il governo di Élisabeth Borne è salvo per nove voti: non passa la mozione presentata da #Liot @ultimora_pol - RaiNews : Non solo Francia, anche in Portogallo si susseguono le manifestazioni contro il caro vita e contro i salari troppo… - putino : Leggo che qualcuno afferma che l’ambasciatore polacco in Francia afferma che la Polonia è pronta ad intervenire a f… - il_Ghisa : RT @elenasantori902: succede in Francia.. “Non c’è solo il lavoro nella vita. La pensione a 60 anni è già troppo tardi” - robertocuillo : RT @FrancesDiBi: Che la sfiducia al governo in #Francia non sarebbe passata lo si è capito già prima, dal discorso arrogante e di rivincita… -

Francia, non passa la mozione di sfiducia contro il governo Borne Dopo una breve pausa, verrà messa al voto una seconda mozione di censura: quella del Rassemblement national di Marine Le Pen. Ma questa seconda non dovrebbe essere adottata poiché i Nupes si rifiutano di votare a favore di una proposta di Rn. TI POTREBBE INTERESSARE Francia: bocciata sfiducia a governo 19.15 Francia: bocciata sfiducia a governo Non è passata la mozione di sfiducia contro il governo francese di Elisabeth Borne per la riforma delle pensioni. Erano necessari 287 voti, ne sono mancati 9. I ... Cosa sappiamo sui militari ucraini addestrati in Italia Il sistema complesso che nei prossimi mesi giungerà in Ucraina - Italia e Francia hanno confermato ... L'addestramento si è concluso quasi senza dare nell'occhio, almeno fino a quando la notizia non è ... Dopo una breve pausa, verrà messa al voto una seconda mozione di censura: quella del Rassemblement national di Marine Le Pen. Ma questa secondadovrebbe essere adottata poiché i Nupes si rifiutano di votare a favore di una proposta di Rn. TI POTREBBE INTERESSARE19.15: bocciata sfiducia a governoè passata la mozione di sfiducia contro il governo francese di Elisabeth Borne per la riforma delle pensioni. Erano necessari 287 voti, ne sono mancati 9. I ...Il sistema complesso che nei prossimi mesi giungerà in Ucraina - Italia ehanno confermato ... L'addestramento si è concluso quasi senza dare nell'occhio, almeno fino a quando la notiziaè ... Francia: non passa la mozione di sfiducia al governo Agenzia ANSA Macron si salva per 9 voti. La sfiducia non c'è in Parlamento, ma dilaga nel paese Fuori dalle istituzioni, invece, c'è la Francia che si oppone a Macron ad oltranza. La rabbia dei francesi sta rendendo l’aria irrespirabile. Non è un modo di dire, ma la conseguenza diretta degli ... Francia: non passa mozione sfiducia contro governo per riforma pensioni (LaPresse) – In Francia il governo guidato dalla premier Elisabeth Borne è sopravvissuto al primo dei due voti di sfiducia in programma per oggi in Parlamento in relazione alla contestata riforma ... Fuori dalle istituzioni, invece, c'è la Francia che si oppone a Macron ad oltranza. La rabbia dei francesi sta rendendo l’aria irrespirabile. Non è un modo di dire, ma la conseguenza diretta degli ...(LaPresse) – In Francia il governo guidato dalla premier Elisabeth Borne è sopravvissuto al primo dei due voti di sfiducia in programma per oggi in Parlamento in relazione alla contestata riforma ...