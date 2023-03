Francia: non passa la mozione di sfiducia al governo (Di lunedì 20 marzo 2023) Non ha raccolto i 287 voti necessari per far cadere il governo francese la mozione di sfiducia "transpartisan" del partito indipendente LIOT, votata da tutte le opposizioni al governo Borne dopo la ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 20 marzo 2023) Non ha raccolto i 287 voti necessari per far cadere ilfrancese ladi"transpartisan" del partito indipendente LIOT, votata da tutte le opposizioni alBorne dopo la ...

Francia, non passa la mozione di sfiducia contro il governo Borne Dopo una breve pausa, verrà messa al voto una seconda mozione di censura: quella del Rassemblement national di Marine Le Pen. Ma questa seconda non dovrebbe essere adottata poiché i Nupes si rifiutano di votare a favore di una proposta di Rn. Non è passata la mozione di sfiducia contro il governo francese di Elisabeth Borne per la riforma delle pensioni. Erano necessari 287 voti, ne sono mancati 9. Macron si salva per 9 voti. La sfiducia non c'è in Parlamento, ma dilaga nel paese Fuori dalle istituzioni, invece, c'è la Francia che si oppone a Macron ad oltranza. La rabbia dei francesi sta rendendo l'aria irrespirabile. Non è un modo di dire, ma la conseguenza diretta degli ... In Francia il governo guidato dalla premier Elisabeth Borne è sopravvissuto al primo dei due voti di sfiducia in programma per oggi in Parlamento in relazione alla contestata riforma ...