Francia, manifestazioni spontanee dopo lo stop alla sfiducia per il governo: tensioni a Parigi, cassonetti e spazzatura in fiamme (Di lunedì 20 marzo 2023) Decine di manifestazioni spontanee e raggruppamenti in tutta la Francia per protestare contro il passaggio definitivo della riforma delle pensioni. Pochi minuti dopo che si è diffusa la notizia della bocciatura della mozione di sfiducia per l’esecutivo, gruppi di militanti e cittadini sono scesi in strada in tutto il Paese dando vita a proteste spontanee. Nella capitale sono stati segnalati anche degli scontri: vicino a Palais Bourbon, sede dell’Assemblea Nazionale, hanno tirato oggetti alla polizia che cercava di disperderli e sono partite alcune cariche con lancio di lacrimogeni. Nel cuore di Parigi sono stati anche incendiati cassonetti e mucchi di spazzatura lasciati a bordo strada a causa degli scioperi dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023) Decine die raggruppamenti in tutta laper protestare contro il passaggio definitivo della riforma delle pensioni. Pochi minutiche si è diffusa la notizia della bocciatura della mozione diper l’esecutivo, gruppi di militanti e cittadini sono scesi in strada in tutto il Paese dando vita a proteste. Nella capitale sono stati segnalati anche degli scontri: vicino a Palais Bourbon, sede dell’Assemblea Nazionale, hanno tirato oggettipolizia che cercava di disperderli e sono partite alcune cariche con lancio di lacrimogeni. Nel cuore disono stati anche incendiatie mucchi dilasciati a bordo strada a causa degli scioperi dei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiNews : Non solo Francia, anche in Portogallo si susseguono le manifestazioni contro il caro vita e contro i salari troppo… - Agenzia_Ansa : Da settimane assistiamo 'all'antiparlamentarismo in tutte le sue manifestazioni'. E' la denuncia della premier Born… - RaiNews : Francia, la rabbia in piazza: barricate nel centro di Parigi. Per alzare l'età pensionabile da 62 a 64 anni il gove… - Andreaacquista : RT @Giancky26: Protesta selvaggia verso la Prefettura di Saint-Étienne. Ormai scoppiano manifestazioni in tutta la #Francia. - grecale66 : RT @Giancky26: Protesta selvaggia verso la Prefettura di Saint-Étienne. Ormai scoppiano manifestazioni in tutta la #Francia. -