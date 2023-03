Francia: Macron salvo per 9 voti (Di lunedì 20 marzo 2023) Ci è mancato poco. Il governo francese, la presidenza Macron e la sua riforma delle pensioni hanno superato di pochi voti la mozione di sfiducia presentata dall'opposizione. La mozione non ha raggiunto la maggioranza per soli 9 voti, una manciata di deputati. Leggi su panorama (Di lunedì 20 marzo 2023) Ci è mancato poco. Il governo francese, la presidenzae la sua riforma delle pensioni hanno superato di pochila mozione di sfiducia presentata dall'opposizione. La mozione non ha raggiunto la maggioranza per soli 9, una manciata di deputati.

